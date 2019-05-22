函館新聞電子版

函館新聞電子版

  • 特集
    道南ＲＯＯＫＩＥＳ
  • ５月２７日
    大学進学説明会
  • 電子版
    ３周年特集
  • 電子版
    3周年記念読者プレゼント
  • 採用情報
    函館新聞社

２７日にベルクラシック函館で著名大学進学説明会２０１９

函館新聞社は５月２７日、午後３時半から同６時半までベルクラシック函館（梁川町４の１１）で「著名大学進学説明会２０１９」を開きます。ガイダンスには東京や東北のほか札幌、函館などの２８大学（資料参加含む）が参加。大学関係者と同入試担当者が出席して、高校の進路指導担当教諭、高校１・２年生、一般・保護者、社会人、編入学希望の方を対象に、今春の入試結果や来春の入試状況について、詳しい大学の情報や入試データを提供しながら個別に質疑を交わす形式で行います。午後３時半から同４時半までが高校の進路指導教諭との懇談、午後４時半から同６時半までが受験生や一般保護者との懇談。
会場では入試資料や案内書を無料で配布します。入場は無料、積極的な参加をお待ちしています。参加校は次の通り。

北海道教育大学函館校、函館大学、函館短期大学、函館大谷短期大学、公立千歳科学技術大学、札幌学院大学、札幌大学、北海道医療大学、北海商科大学、青森大学、東北学院大学、宮城大学、八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部、東北医科薬科大学、仙台大学、岩手医科大学、中央大学、東京理科大学、早稲田大学、法政大学、日本大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、鎌倉女子大学、学習院大学、青山学院大学、東京農業大学

＊資料参加含む＜問い合わせ先＞０１３８・４０・５１５１
大学進学説明会事務局（函館新聞社営業局事業部内）

主催　函館新聞社後援　北海道教育庁渡島教育局、函館市教育委員会
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      教育

      教育一覧へ

      最新記事

      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      5月22日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      お知らせ

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      5月22日のイベント情報

      2019年5月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト

      2019大学進学説明会