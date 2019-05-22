函館新聞社は５月２７日、午後３時半から同６時半までベルクラシック函館（梁川町４の１１）で「著名大学進学説明会２０１９」を開きます。ガイダンスには東京や東北のほか札幌、函館などの２８大学（資料参加含む）が参加。大学関係者と同入試担当者が出席して、高校の進路指導担当教諭、高校１・２年生、一般・保護者、社会人、編入学希望の方を対象に、今春の入試結果や来春の入試状況について、詳しい大学の情報や入試データを提供しながら個別に質疑を交わす形式で行います。午後３時半から同４時半までが高校の進路指導教諭との懇談、午後４時半から同６時半までが受験生や一般保護者との懇談。

会場では入試資料や案内書を無料で配布します。入場は無料、積極的な参加をお待ちしています。参加校は次の通り。



北海道教育大学函館校、函館大学、函館短期大学、函館大谷短期大学、公立千歳科学技術大学、札幌学院大学、札幌大学、北海道医療大学、北海商科大学、青森大学、東北学院大学、宮城大学、八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部、東北医科薬科大学、仙台大学、岩手医科大学、中央大学、東京理科大学、早稲田大学、法政大学、日本大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、鎌倉女子大学、学習院大学、青山学院大学、東京農業大学



＊資料参加含む＜問い合わせ先＞０１３８・４０・５１５１

大学進学説明会事務局（函館新聞社営業局事業部内）



主催 函館新聞社後援 北海道教育庁渡島教育局、函館市教育委員会