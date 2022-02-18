函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    お知らせ

    １９日テーオーで終活無料相談会

    [ お知らせ ]

    　日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...

    １９日テーオーで終活無料相談会

    ２６、２７日に道職員ジョブフェア

    [ お知らせ ]

    　道人事委員会は、２６、２７両日に説明会「道職員オンラインジョブフェア...

    ２６、２７日に道職員ジョブフェア

    函館市、１７日にＤＸ推進セミナー

    [ お知らせ ]

    　函館市と函館市ＩｏＴ推進ラボは１７日午後１時半から、「中小企業のため...

    函館市、１７日にＤＸ推進セミナー
    お知らせ 記事一覧へ

    最新記事

    １９日テーオーで終活無料相談会

    [ お知らせ ]

    　日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...

    １９日テーオーで終活無料相談会

    函館市４月１日付人事

    [ 人事・本社来訪 ]

    　函館市（４月１日） 　▽地方税共同機...

    函館市４月１日付人事
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    道南冬景色⑦／北海道新幹線ホーム、裏夜景名所の雪模様

    道南冬景色⑦／北海道新幹線ホーム、裏夜景名所の雪模様

    養育費確保の経費補助　函館市新年度予算案　一人親家庭を支援へ

    養育費確保の経費補助　函館市新年度予算案　一人親家庭を支援へ

    ３月２日に道内５カ所で災害支援を考えるフォーラム

    ３月２日に道内５カ所で災害支援を考えるフォーラム

    町長選４陣営、町議補選２氏出席　七飯で立候補予定者説明会

    町長選４陣営、町議補選２氏出席　七飯で立候補予定者説明会

    ２月の石油製品小売価格調査、ガソリン３カ月ぶり値上がり

    ２月の石油製品小売価格調査、ガソリン３カ月ぶり値上がり

    いかぽっぽ・伊藤投手の特集も「フォルテ」３月号発売

    いかぽっぽ・伊藤投手の特集も「フォルテ」３月号発売

    丸井今井で教育・福祉合同作品展、２２日まで

    丸井今井で教育・福祉合同作品展、２２日まで

    １９日テーオーで終活無料相談会

    １９日テーオーで終活無料相談会

    函館市４月１日付人事

    函館市４月１日付人事

    函館市１０校でコロナ感染

    函館市１０校でコロナ感染

    北京2022 オリンピック【速報】

    【速報】坂本花織が銅メダル　フィギュア女子

    【速報】坂本花織が銅メダル　フィギュア女子

    【速報】日本が銅メダルを獲得　ノルディックスキー複合団体

    【速報】日本が銅メダルを獲得　ノルディックスキー複合団体

    【速報】高木美帆が五輪新で金　スピード女子１０００メートル

    【速報】高木美帆が五輪新で金　スピード女子１０００メートル

    日本女子が準決勝へ　カーリング

    日本女子が準決勝へ　カーリング

    鈴木、予選１５位で敗退―フリースタイル

    鈴木、予選１５位で敗退―フリースタイル

    【速報】カーリング女子　日本は米国を下して通算５勝３敗

    【速報】カーリング女子　日本は米国を下して通算５勝３敗

    日本は１７位　バイアスロン２４キロリレー

    日本は１７位　バイアスロン２４キロリレー

    小山、１回目途中棄権―アルペン

    小山、１回目途中棄権―アルペン
    オリンピック記事一覧

    最新動画

    Ｃａｆé樹～ＩＴＳＵＫＩ～／「ローストビーフピラフ」お薦め

    サロン・ド・リレア／最新機器で効果が実感できる施術

    鉄板焼　大門亭／本格鉄板焼きフルコースの店

    喫茶とバーとビリヤード　ライオンのサム／気軽にビリヤードを楽しんで

    望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館／エステルームを全面リニューアル

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    2月18日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    2月18日のイベント情報

    2022年2月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト