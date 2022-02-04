この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家、四葉亭一文無さんは５日午後...
函館演劇鑑賞会は７日午後６時半から、今年初の例会となるプリエールによ...
渡島総合振興局とＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター（東京）は、５日午...
函館コミュニティプラザ・Ｇスクエアは、函館出身のお笑いコンビ・ダブル...
行政書士澤田淳一事務所は２月２日日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
函館市内で宿泊業や電動バイクアクティビティーなどを展開するコルディス...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２月６日午後１時半から函館国際ホ...
函館市文化・スポーツ振興財団は、３月６日に市民会館大ホールで開く「ス...
札幌司法書士会と札幌青年司法書士会は、３０日午前１０時から生活保護に...
函館新聞木古内支局が２月１日、移転します。新住所は下記の通りです。渡...
【七飯】町と町教委は、新年度に採用する会計年度任用職員を募集している...
【札幌、旭川、小樽】道などは４日、道内で新たに３５４３人が新型コロナ...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに２００人の新型コロナウイルス感...
渡島教育局は４日、函館中部高校全日制で生徒の新型コロナウイルス感染を...
フィギュアスケートは４日、団体の男子とペアのショートプログラム（ＳＰ...
炭火の火力を生かし個性を 引き立たせた世界各国の銘柄を揃える 「遠赤...
【豊浦、長万部】ＪＲ北海道によると、４日午前４時半ごろ、室蘭線小幌―...
東京・丸の内エリアをはじめとしたこだわりチョコレートやチーズケーキを...
【鹿部】水産加工会社「丸鮮道場水産」（町宮浜、道場登志男社長）は、原...
【松前】道の駅「北前船松前」の館内レストランうみかぜ食堂では、町内産...