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函館新聞からのお知らせ／木古内支局、２月に移転

　函館新聞木古内支局が２月１日、移転します。新住所は下記の通りです。渡島管内西部方面の取材拠点として引き続き、地域の話題をきめ細かくお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
　新支局住所＝郵便番号０４９・０４５１
　木古内町字新道６８番地４アルテール木古内２階２０１号室
　電話＝０９０・３５３３・１１５３
　ＦＡＸ＝０５０・４４６２・２５０２

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