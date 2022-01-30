函館新聞からのお知らせ／木古内支局、２月に移転
新支局住所＝郵便番号０４９・０４５１
木古内町字新道６８番地４アルテール木古内２階２０１号室
電話＝０９０・３５３３・１１５３
ＦＡＸ＝０５０・４４６２・２５０２
函館新聞社
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