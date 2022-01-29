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函館市中央図書館は２９日午後２時から、第８回郷土の歴史講座「函館アイ...
道教育大函館校の学生で構成し、ＬＧＢＴ（性的少数者）への支援を考える...
【上ノ国】町は、まん延防止等重点措置が適用される２月２０日までの期間...
函館空港（高松町）国内線旅客ターミナルビル２階の売店ポルックスで２９...
絵本読み語りグループ「マシュマロ」の朗読研究会「綾」などは、２７日午...
北海道アルバータ酪農科学技術交流協会と酪農学園大は、２月２２日午前９...
【陸別】十勝管内陸別町で２月５日に開催予定だった「第４０回しばれフェ...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２９日午...
函館市社会福祉協議会・市成年後見センターは、３月９日午後１時半から市...
渡島教育局は２８日、函館工業高校で生徒への新型コロナウイルス感染が確...
函館市教委は２８日、函館高丘小学校の児童８人、函館戸倉中の生徒４人、...
函館の歴史的風土を守る会（歴風会、佐々木馨会長）は２７日、第３９回歴...
タクシーなど交通事業者を対象としたインバウンド（訪日外国人）対応研修...
函館市内の企業で長期インターンシップ（就業体験）中の立教大４年の松井...
函館市内で５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で製造し...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、昨年１２月２２日に３...
渡島町村議会議長会は２７日、ホテル法華クラブ函館で定期総会を開き、欠...
函館マラソン大会実行委（岡部寿一委員長）は２８日に総会を書面で開き、...