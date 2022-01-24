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道立函館美術館は２月５日午後２時から、ハコビ・マジカル・ワークショッ...
道は、テレワーク奨励強化期間「ホワイト・テレワーク・デイズ２０２１」...
【江差】江差・北前ひな語り実行委（萩原徹委員長）は、全国から寄贈を受...
【厚沢部】町は、来年４月以降に認定こども園で勤務する保育教諭１人を募...
【七飯】町は、４月１日採用予定の土木技術職員を若干名募集している。締...
【北斗】市郷土資料館は、２２日に市総合分庁舎で開催予定だったふるさと...
日本語や英語で交流を楽しむ「Ｇワールド」（函館コミュニティプラザ・Ｇ...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは２２...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２２日午前１０時から正午まで、函...
函館地裁は２４日、同地裁・家裁の事務局部門に勤務する３０代の裁判所事...
道警は２４日、函館中央署地域課の２０代男性巡査１人が新型コロナウイル...
道は２４日、函館以外の渡島管内で２６人、桧山管内１人の新型コロナウイ...
【七飯】町は、４月１日から町保健センターで勤務する保健師１人を募集し...
函館少年刑務所は２４日、同刑務所の２０代男性受刑者２人が新型コロナウ...
◇北斗市（２５日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分）...
◇北斗市（２６日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸...
【北斗】市教育委員会は１７日、３０日に開催を予定した市学習体験ひろば...