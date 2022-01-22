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【七飯】町は、４月１日採用予定の土木技術職員を若干名募集している。締...
【北斗】市郷土資料館は、２２日に市総合分庁舎で開催予定だったふるさと...
日本語や英語で交流を楽しむ「Ｇワールド」（函館コミュニティプラザ・Ｇ...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは２２...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２２日午前１０時から正午まで、函...
函館市住宅都市施設公社は２０日、市内で新型コロナウイルスの感染者が急...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は、...
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函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）が今年４月の入学生限りで、来春の...
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【鹿部】町は２１日、職員２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した...
函館市教委は２１日、函館中部小学校、柏野小、神山小、青柳中で各１人、...
道警は２１日、函館方面本部交通課の３０代男性巡査長１人が新型コロナウ...
函館でも新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。新規感染者は昨年１...
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ＪＲ函館駅前・大門地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅は、来訪者に今年１年の願いや合格祈願を書き込...
特産品ＥＣサイト「北海道地元市場」を展開するロカラ（函館市鍛治１、中...