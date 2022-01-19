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函館の講釈師、荒到夢形さんの「祝１００回黄昏（たそがれ）講談会」（演...
道は、２９日にＬＧＢＴ（性的少数者）、２月１４日に再犯防止に関するフ...
函館市議会の女性議員３人で組織するグループ「函館市議 遺愛ＯＧ会」は...
道は渡島、桧山管内に設置する「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会...
ハンドメイドを応援する「はぴもえ工房」（函館市駒場町１１、野村奈津美...
【北斗】市観光協会は２９、３０の両日、ＪＲ新函館北斗駅前の市観光交流...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は１３日に開いた３...
【知内】カキＶＳニラまつり実行委（田中雄二委員長）は１７日、町の２大...
道などは、２５日午後１時半から今年度のがん・循環器病患者就労支援研修...
函館の講釈師、荒到夢形さん（６１）が毎月第４日曜日に市元町のカフェ「...
道は１８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...
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【厚沢部】第１回町議会臨時会が１９日に開かれた。住民税非課税世帯に対...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は、２５、２６日から大中山コモン、町文...
【森】第１７回森町児童・生徒書き初め席書大会の表彰式が１８日、町公民...
函館近郊のサクラマスは徐々に上向いてきた。陸からの釣果も届き、これか...
函館港では、ニシンが岸寄りし、絶好調だ。フィッシュランド函館西桔梗店...
函館港内ではホッケも好調。フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１３日...
▽恵山沖マス好調情報 この時期は「北西」や「西」の風が吹き荒れる影響...
矢田釣具店・道南釣り情報...