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道は、２９日にＬＧＢＴ（性的少数者）、２月１４日に再犯防止に関するフ...
道は渡島、桧山管内に設置する「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会...
ハンドメイドを応援する「はぴもえ工房」（函館市駒場町１１、野村奈津美...
【北斗】市観光協会は２９、３０の両日、ＪＲ新函館北斗駅前の市観光交流...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は１３日に開いた３...
【知内】カキＶＳニラまつり実行委（田中雄二委員長）は１７日、町の２大...
道などは、２５日午後１時半から今年度のがん・循環器病患者就労支援研修...
函館の講釈師、荒到夢形さん（６１）が毎月第４日曜日に市元町のカフェ「...
函館市住宅都市施設公社は、２３日に函館公園ビジターセンター（青柳町）...
函館市各種団体連絡協議会は１６日午前１０時から、函館市民会館小ホール...
【北斗】１６日に無投票再選を果たした池田達雄市長が１８日、市役所に再...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１月１０日、グリーンピア...
卓球の第１８回北日本オープン・ファミリー杯大会（卓球ハウスファミリー...
函館高等支援学校（立田俊治校長）でこのほど、２年生２４人が３種類のス...
ソフトテニスの南北海道インドア選手権大会（函館ソフトテニス連盟主催）...
函館市は、今春の導入を予定している、同性カップルを公的に承認する「市...
函館市内の１８日発表分の新型コロナウイルスの感染者数は、１日としては...
函館市は３回目の新型コロナウイルスワクチン接種対象者に早期接種の実施...
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「ドカベン」「あぶさん」「野球狂の詩」…数え上げればきりがない。野球...