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【知内】カキＶＳニラまつり実行委（田中雄二委員長）は１７日、町の２大...
道などは、２５日午後１時半から今年度のがん・循環器病患者就労支援研修...
函館の講釈師、荒到夢形さん（６１）が毎月第４日曜日に市元町のカフェ「...
函館市住宅都市施設公社は、２３日に函館公園ビジターセンター（青柳町）...
函館市各種団体連絡協議会は１６日午前１０時から、函館市民会館小ホール...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）は１５日から土、...
京都大学大学院生の兄が重度知的障害のある弟にカメラを向けたドキュメン...
北海道観光振興機構（本社・札幌、小磯修二会長）は、新型コロナウイルス...
登校拒否と教育を考える函館アカシヤ会（野村俊幸代表）は、１６日午後１...
道は１８日、函館以外の渡島管内で２１人、桧山管内で１３人の新型コロナ...
函館アイスホッケー協会は１８日、新型コロナウイルスの感染が拡大してい...
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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２１日...
【北斗】１８日午前６時１５分ごろ、道南いさりび鉄道七重浜駅構内で、列...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、道内で新たに計６９８人が新型コロ...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに４５人が新型コロナウイルスに...