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フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）は１５日から土、...
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国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１７日、６５歳以上の高齢者や医...
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昨年１２月に車体改修を終えた函館市電の部分低床車８１０１号車が１７日...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
モダン歌謡劇「宴屋（うたげや）」の函館公演「星に願いを月に祈りを」が...
函館市内や近郊で活動するハンドメイド作家やアーティストなどが作品販売...