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京都大学大学院生の兄が重度知的障害のある弟にカメラを向けたドキュメン...
北海道観光振興機構（本社・札幌、小磯修二会長）は、新型コロナウイルス...
登校拒否と教育を考える函館アカシヤ会（野村俊幸代表）は、１６日午後１...
【森】森水産加工業協同組合（佐藤善高組合長）は１５日午前１０時から、...
【上ノ国】町勝山の花沢温泉が５日から、源泉を送るポンプの故障のため臨...
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１５日から実施される大学入学共通テストを前に１４日、函館市内の３会場...
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【七飯】大沼合同遊船（川村晃也社長）は今季から、日没間近の午後４時半...
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【札幌、旭川、小樽】道などは１４日、道内で新たに計４６７人が新型コロ...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに...
【上ノ国】町の食の魅力を発信する「上ノ国ゆいっこ倶楽部」（小林恭平代...
ＪＲ北海道は１４日、発達した低気圧による大雪の影響で、函館―札幌間を...