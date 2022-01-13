この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【森】森水産加工業協同組合（佐藤善高組合長）は１５日午前１０時から、...
函館で活動するハンドメイド作家やアーティストらが作品を展示販売する「...
【北斗】市郷土資料館ふるさと歴史講座の第２回「土方歳三の防衛戦略―考...
渡島総合振興局は２６日午後１時半から、今年度の道南ワインアカデミーの...
函館地域産業振興財団は１９日、２月９日、３月４日の各日午後２時から、...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１４日から、地...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１５...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１５日午...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は、１５日午後１時...
【北斗】昨夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の...
【森】森水産加工業協同組合（佐藤善高組合長）は１５日午前１０時から、...
【上ノ国】町勝山の花沢温泉が５日から、源泉を送るポンプの故障のため臨...
◇北斗市（１４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（１４日）▽歯科検診、フッ素塗布（保健センター／後１時１０分）...
【乙部】町は１３日、町役場に勤務する職員１人に新型コロナウイルス感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは１３日、道内で新たに計３２８人が新型コロ...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
津軽海峡フェリーは１３日、大間午前７時発函館行き１便と函館同９時半発...
【福島】１３日午前５時半ごろ、東北新幹線郡山駅構内の上下線で、線路の...