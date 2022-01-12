この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
渡島総合振興局は２６日午後１時半から、今年度の道南ワインアカデミーの...
函館地域産業振興財団は１９日、２月９日、３月４日の各日午後２時から、...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は、１４日から、地...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１５...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１５日午...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は、１５日午後１時...
【北斗】昨夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の...
公益財団法人北海道女性協会（札幌）は、１４日午後１時半～同４時半に函...
行政書士澤田淳一事務所は１２日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館と青森の演劇関係者を招いた「函館と演劇文化シンポジウム－かける－...
【厚沢部】町は、町役場、町民交流センターあゆみ、教育委員会の各直通番...
【北斗】五稜郭に先駆けること９年前の１８５５（安政２）年、松前藩が築...
【北斗】市郷土資料館ふるさと歴史講座の第２回「土方歳三の防衛戦略―考...
【北斗】第１回臨時市議会が１２日に開かれた。住民税非課税世帯などへの...
【江差】江差署は１０日、フードセンターブンテン江差店（町伏木戸町５６...
【木古内】木古内署（柏尾源署長）は「１１０番の日」の１０日、道の駅「...
函館近郊で新年早々、サクラマスの釣果が届いた。恵山方面から椴法華にか...
八雲沖では良型のソイが好調だ。８日、遊漁船金宝丸に乗船したベテラン釣...
フィッシュランド函館西桔梗店常連が８日、サクラマス狙いで噴火湾方面へ...
大沼公園広場横にある釣り堀「太公園」（大沼漁協管理運営）では、８日か...