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道農政事務所函館地域拠点（函館市新川町）は、２６日午後３時からオンラ...
江差町の「やれるきクラブ」（木村侑代表）は今月、同町と函館市、上ノ国...
函館新聞は本年２０２２年で創刊２５周年を迎えました。函館をはじめ、道...
函館市は、「住宅施策のあり方に関する検討委員会」の委員を１月４日から...
◆函館七飯スノーパーク（七飯町東大沼６６６） 通常営業は午前９時～...
■函館市 ◆実行寺（船見町１８の１８）＝３１日午後１１時４５分 ...
■函館市 ◆函館八幡宮 ３１日午後３時 大はらい・除夜祭 １日...
◆ＮＴＴ東日本北海道南支店 ２９日～３日休業。４日から通常営業 ...
函館の歴史的風土を守る会（歴風会、佐々木馨会長）は、道南在住の小中学...
ホテルテトラ（函館市梁川町１７）は６日、夢や抱負をテーマに１分間スピ...
正月は家族で、高級品と安物を見分ける某バラエティー番組を見るのが恒例...
【松前、木古内、知内】渡島西部の各町では２～４日、新成人の門出を祝う...
函館市企業局交通部は５日から、午後５時以降の市電全線が乗り放題となる...
道農政事務所函館地域拠点（函館市新川町）は、２６日午後３時からオンラ...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が、...
正月休みが明けた４日、渡島、桧山管内の多くの官公庁や企業で仕事始めを...
【札幌】鈴木直道知事は４日、２０２２年の仕事始めにあたり、テレビ放送...
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