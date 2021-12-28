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函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、来年１月２３～３０...
道南の冬を代表する味覚の一つ「ゴッコ（ホテイウオ）」の魅力を楽しむ「...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）は２５日午後５時半から、北斗市総合...
【北斗】市飯生１の国道２２８号沿いに来年２月オープン予定のヨガスタジ...
更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
【木古内】町は、来年４月１日から勤務し図書室業務全般に従事する、司書...
はこだて自由市場（函館市新川町）で２６～２８の３日間、「歳末大感謝セ...
道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生を追...
【札幌、江別、恵庭、千歳】中学バスケットボールの北海道新人大会南大会...
【徳島】中学ハンドボールの第３０回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（...
【札幌】牛乳の消費拡大につなげようと、北洋銀行（安田光春頭取）は２７...
松川町会（深瀬晃一会長）はこのほど、同町会館で「町民ふれあいもちつき...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）の創立３０周年記念定期演奏会が２５...
２０２２年新春の初売りに向け、函館市内の百貨店やデパートでは福袋販売...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は、職員を対象にした新型コロナウ...
道は２４日、桧山振興局に勤務するの管理職の男性職員（６１）を同日付で...
道は２７日、健康上の理由で新型コロナウイルスワクチンを接種できない人...
日本リハビリテーション医学会主催の市民公開講座「コロナに負けない身体...