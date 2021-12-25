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【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）は２５日午後５時半から、北斗市総合...
【北斗】市飯生１の国道２２８号沿いに来年２月オープン予定のヨガスタジ...
更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
【木古内】町は、来年４月１日から勤務し図書室業務全般に従事する、司書...
はこだて自由市場（函館市新川町）で２６～２８の３日間、「歳末大感謝セ...
道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生を追...
行政書士澤田淳一事務所は１８日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
恵山つつじまつり実行委（函館市、函館新聞社など後援）は、恵山山ろく一...
【北斗】トラピスト修道院（市三ツ石）に続く「トラピスト通り」の並木道...
渡島総合振興局と桧山振興局がまとめた今年度上半期（４～９月）の渡島、...
石川県出身の作家、赤地健さんと木田克之さんによる「ゆく年くる年展」が...
道南の冬を代表する味覚の一つ「ゴッコ（ホテイウオ）」の魅力を楽しむ「...
木下グループ（東京）と北海道エアポート、函館空港ビルデングは２９日、...
２０２１年も残すところ１週間。函館市石川町の造園業、桔梗造園（山本久...
渡島総合振興局は、渡島合同庁舎（函館市美原４）１階道民ホールに２０２...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年度は中止を余儀なくされた函館...
道内の酪農家のピンチを救おうと、渡島総合振興局は渡島合同庁舎（函館市...
コロナ禍が続いて約２年。この間、マスクの形状にも変化や進化が感じられ...