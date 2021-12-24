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更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
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はこだて自由市場（函館市新川町）で２６～２８の３日間、「歳末大感謝セ...
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道は、今年度から新たに北方領土動画コンテストの作品を募集している。締...
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