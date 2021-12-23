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更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
【木古内】町は、来年４月１日から勤務し図書室業務全般に従事する、司書...
はこだて自由市場（函館市新川町）で２６～２８の３日間、「歳末大感謝セ...
道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生を追...
行政書士澤田淳一事務所は１８日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
恵山つつじまつり実行委（函館市、函館新聞社など後援）は、恵山山ろく一...
道は、今年度から新たに北方領土動画コンテストの作品を募集している。締...
函館市女性センター（東川町１１）は来年１月１８日午後６時から同８時ま...
【北斗】上磯吹奏楽団（高橋聡団長）は２５日午後５時半から、北斗市総合...
【上ノ国】町商工会青年部（久末元部長）は１０月から、ホームページ作成...
【八雲、長万部】２３日午前９時５５分ごろ、八雲町内浦町や東雲町など町...
【江差、上ノ国】桧山管内の小学生を対象とした今年度の「ひやまリサイク...
◇北斗市（２４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２４日）▽乳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （２４...
函館大妻高校（池田延己校長）で１３、１４の両日、辻調理師専門学校（大...
南茅部高校（藤井浩之校長）で１４日、「企業・学校訪問発表会」が開かれ...
函館商業高校（古室信行校長）で２０日、流通ビジネス科の生徒による課題...
大人の手を借りながら工事現場などで活躍する小型バックホウの操縦を体験...