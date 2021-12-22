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古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
【木古内】町は、来年４月１日から勤務し図書室業務全般に従事する、司書...
はこだて自由市場（函館市新川町）で２６～２８の３日間、「歳末大感謝セ...
道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生を追...
行政書士澤田淳一事務所は１８日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
恵山つつじまつり実行委（函館市、函館新聞社など後援）は、恵山山ろく一...
道は、今年度から新たに北方領土動画コンテストの作品を募集している。締...
函館市女性センター（東川町１１）は来年１月１８日午後６時から同８時ま...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１８日午前１０時から函館市総合福...
ハートランドフェリーは２２日、低気圧による海上荒天のため、江差―奥尻...
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市立函館保健所は２２日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
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【北斗】美ケ丘敬楽荘生きがいデイサービス（向野２）は２１日、同所でク...
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運動の重要性と効果 運動とは体を動かす事。日常生活で家事を行う、散歩...
バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
函館市社会福祉協議会・市福祉人材バンクはこのほど、市亀田交流プラザで...
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