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更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
はこだて自由市場（函館市新川町）で２６～２８の３日間、「歳末大感謝セ...
道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は、２０２２年度訓練生を追...
行政書士澤田淳一事務所は１８日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
恵山つつじまつり実行委（函館市、函館新聞社など後援）は、恵山山ろく一...
道は、今年度から新たに北方領土動画コンテストの作品を募集している。締...
函館市女性センター（東川町１１）は来年１月１８日午後６時から同８時ま...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、１８日午前１０時から函館市総合福...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）は２５、２６日の...
【鹿部】町は来年４月１日採用予定の土木技術職員１人を募集している。 ...
バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
函館市社会福祉協議会・市福祉人材バンクはこのほど、市亀田交流プラザで...
【札幌】ふるさと納税の理解促進を図るためのイベント「ふるさと応援フェ...
北ガスフレアスト函館南（函館市豊川町、伊藤裕司社長）は１６日、経済振...
国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
２０１４年から道南初の介助犬として活動している「ホビット」（雄、１０...
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古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
神山児童館（小岩眞智子館長）で１８日、クリスマス会が開かれた。地域の...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会のメンバー３...