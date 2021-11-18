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ざいだん出前コンサート「物語付きフルート二重奏曲『竹取物語』」が１２...
１０００円以下のリーズナブルな価格で定食を提供する「めざまし食堂」（...
函館アフリカ支援協会（ＨＡＳＡ、中川俊男理事長）は２１日午前１０時か...
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ（ＦＰ）協会道南支部は、...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」と商業施設「男爵ラウンジ」は２０、...
函館市上湯川町のおにぎりあゆみ屋（野呂あゆみ代表）は２１日午前１０時...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は２０日午後１時半...
函館臨床福祉専門学校は２０、２１日の両日、午前１０時から函館蔦屋書店...
人気バイオリン奏者ＮＡＯＴＯさんと、ピアニストの清塚信也さんによる「...
函館市社会福祉協議会は、２９日午前１０時から花びしホテル（湯川町１）...
函館市美原３の写真館「フォトスタジオ・タニスギ写楽館」は、２２日の「...
亀田ゆたか幼稚園（五十嵐重幸園長）で９日、創立５０周年を祝い同園から...
函館中部高校定時制４年の佐藤七菜さん（１９）が、このほど開かれた「第...
函館大付属有斗高校（山田伸二校長）で１０日、函館市地域包括支援センタ...
【札幌、旭川、小樽】道などは１８日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
【江差】北辰運輸（町砂川）寄贈の優勝旗を争う学童軟式野球大会が１３、...
【北斗】上磯高校（江尻巧校長、生徒４９人）と北斗高等支援学校（吉野隆...
【厚沢部】町公営塾は１３日、町山村開発センターで町の活性化などを話し...
「美容室おしゃれ館 ポールスター店」（函館市港町１、ポールスターショ...