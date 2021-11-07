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道は１１日、ベルクラシック函館（梁川町）で事業者向け「道産ワインセミ...
函館市は、立待岬周辺の市道（谷地頭１２・１７号線、全長１・４キロ）を...
函館開発建設部は道路設備の点検とワイヤーロープ式防護柵設置のため、８...
道、道財務局と４司法書士会（札幌、旭川、函館、釧路）は８～１２日、借...
ワインショップ「ワインのわだ」（函館市弁天町）は１１日午後６時半から...
全国から生徒を募集している奥尻高校（佐野佳夫校長）は６日午後３時から...
函館出身の写真家、伊藤妹さんが講師を務め、手作りフォトブックを制作す...
▽「計量記念日」にちなんだイベント「計量展（計量のひろば）」と「家庭...
【北斗】ＪＲ新函館北斗駅前イベント広場で６、７日の両日、食のイベント...
小林豊子きもの学院北海道（澤田親吾代表）と同講師会（佐藤豊美院会長）...
【北斗】ラグビーの第２９回道高校新人大会兼第２３回全国高校選抜大会道...
函館ソフトテニス連盟（道下邦雄会長）が主催するジュニアスクール「チャ...
今年の世相を反映した言葉を選ぶ「２０２１ユーキャン新語・流行語大賞」...
函館での生活も大学時代から数えて今年で７年目。大学１年からお世話にな...
【北斗】渡島・桧山管内の小学生と保護者２８人が６日、２０３０年度の札...
７日は二十四節気の一つで、冬の始まりとされる「立冬」。函館市内では６...
函館市は、２０２２年度に開設する福祉拠点（多機能型地域包括支援センタ...
統合により今年度で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長、児童１０人...
函館オペラの会（大坂吉明会長）による第２４回公演「歌劇『愛の妙薬』」...
★函館市民文化祭が開幕（３１日） 今年度の函館市民文化祭が３０日、市...