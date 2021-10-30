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行政書士澤田淳一事務所は１１月３日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１１月２１日午前１０時半から、ビデ...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは３０...
函館産イワシの消費拡大を図るイベント「シエスタハコダテいわし祭り」（...
函館ＭＢ混声合唱団（小野紀子理事長）は３１日午後２時から、函館市民会...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
【森】森町消防本部は、来年４月１日採用予定の救急救命士２人を募集して...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木は、２８日午前９時半からコープさっ...
旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
函館スイーツ推進協議会は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
函館北昭和小学校（近江辰仁校長、児童１７９人）は２２日、学校に配備さ...
衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されてから３カ月。...
函館市文学館講演会「石川啄木講座」（函館市文化・スポーツ振興財団主催...
３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
函館市の香雪園（見晴公園）で紅葉が見ごろを迎えた。イロハモミジやヤマ...
〇…丸井今井函館店（本町）は３１日午前１０時から、ハロウィーンにちな...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...