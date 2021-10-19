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【厚沢部】プログラミングを取り入れた工作を学ぶ「Ｂラボプログラミング...
米や肉を具材とした「はこだて焼きピロシキ」を販売する「米・肉ピロシキ...
函館市地域交流まちづくりセンター（末広町４）は２０、２１の両日、同セ...
行政書士澤田淳一事務所は２０日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
【北斗】市観光協会は、八郎沼公園（市向野）の紅葉をライトアップする「...
道は、今年度の「北海道ゼロ・エミ大賞」の表彰対象を募集している。廃棄...
渡島総合振興局と桧山振興局は、地域の特色を生かしたまちづくりを行う団...
海上保安庁は船舶や無線通信、航空機の有資格者を１８日から募集する。 ...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２３日、小説「鳳凰...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、２０２２...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は３１日午後２時から、大沼国際セミナー...
【厚沢部】今年度の町幸齢者学級開講式兼第１回文化講演会がこのほど、町...
【森】森署はこのほど、同署で森幼稚園の園児に災害用機材の展示と防災講...
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【福島】松前署は１５日、福島交番（三岳３９）に自動車運転免許の自主返...
【北斗】第１５回北斗市社会福祉大会（市社会福祉協議会主催）が１３日、...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２２日...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
第４９回衆院選は１９日、公示され、道８区（渡島、桧山管内）には届け出...