この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため１１月１日まで、月...
道は、道循環器病対策推進計画（仮称）に道民の意見を反映するため、パブ...
行政書士澤田淳一事務所は３０日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
道が主催する、おおむね３５歳以上を対象とした合同企業説明会が１０月６...
函館臨床福祉専門学校は、１０月２０日から同校で開講する介護福祉士実務...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
道内の職人が道産材で手掛けた結納用品の展示発表会に合わせ、結納アドバ...
国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...
函館西署は２７日、函館市大川町の市道（八幡通り、新興通り）が交わる交...
【木古内】秋の全国交通安全運動期間（２１～３０日）中の２２日、８月２...
【北斗】社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）は、ひきこもりの...
【北斗】社会福祉法人函館緑花会は、１０月３日に市向野の障害者支援施設...
【上ノ国】秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、道警函館方面...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
【上ノ国】今年度限りで閉校する滝沢小学校（成田浩一校長、児童６人）は...