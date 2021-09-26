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池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
道は、道循環器病対策推進計画（仮称）に道民の意見を反映するため、パブ...
行政書士澤田淳一事務所は３０日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
道が主催する、おおむね３５歳以上を対象とした合同企業説明会が１０月６...
函館臨床福祉専門学校は、１０月２０日から同校で開講する介護福祉士実務...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
道内の職人が道産材で手掛けた結納用品の展示発表会に合わせ、結納アドバ...
国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...
函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１０月３日午前１０時から...
道南のバー・スナックなどで構成する函館社交飲食連合会（川村隆夫会長）...
★秋の夜空に大輪（１９日） 「はこだてＨＡＮＡＢＩ２０２１」（函館新...
函館市谷地頭町２５のカフェ「クラシック」（近藤伸オーナー）で、東京都...
池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため１１月１日まで、月...
介護施設などへの就職希望者らを対象とした福祉職場説明会（函館市社会福...
函館市は１０月１日まで、介護施設で補助的な業務を担う「介護助手」を雇...
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南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）でこのほど、リモートによる今年...
函館男声合唱団（河野象威代表）の第１５回定期演奏会が２３日、函館市民...