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地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
道内の職人が道産材で手掛けた結納用品の展示発表会に合わせ、結納アドバ...
国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...
函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１０月３日午前１０時から...
【北斗】函館市仏教会（丸山泰観会長）は２６日午前１０時から、北斗市七...
北海道観光振興機構（札幌）は２５日、初のセミナー「旅育のススメ」をオ...
新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施する渡島食品衛生協会（白石...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は、新型コロナウイルス対策の緊...
道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は、１０月３日に函館市の...
函館地域の福祉的就労事業所の取り組みを紹介する函館地区福祉進路セミナ...
○…オーガニック食品の量り売り店「山崎商店」（山崎恵子...
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古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
七飯町在住の臨床美術士、中村まゆみさん（６３）は２２日から、函館市地...
函館高等支援学校（立田俊治校長）で２１日、さまざまなニュースポーツを...
東京都墨田区在住の奥村誠章さん（５１）は、６月から北海道１７９市町村...
函館市議会第３回定例会で認定された市の２０２０年度一般会計決算は、次...
観光庁は、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している宿泊事業者...