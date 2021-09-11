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【江差】桧山地域の魅力を紹介しながら移住情報を提供するセミナーが１１...
公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団（東京、澤上篤人理事長）主催の...
瀬戸内海の離島、豊島（てしま、香川県土庄町）に拠点を置くパフォーマン...
道が主催する「就職・転職お仕事説明会ｉｎ函館」が、１５日午後１時から...
「第８回道南地区不登校・高校中退生のための合同学校相談会」（事務局主...
仙台フィルハーモニー管弦楽団による４年ぶりの函館公演が２０日午後２時...
道南ひきこもり家族交流会「あさがお」は、１２日に函館市民会館小会議室...
函館市北方民族資料館は、２５日から同館で開くアイヌ文様刺しゅう教室の...
道は、観光産業と求職者をマッチングし、職場体験実習を行う参加者を募集...
函館市教委は、市内の学校で新型コロナウイルスの感染が相次いで判明して...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
道内への新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の延長を受け、函館市は１...
函館市主催の「自殺予防パネル展」が１０日、市中央図書館１階展示コーナ...
函館市内の写真愛好家で作られるフォトサークル写留夢（しゃるむ）（石川...
函館市中央図書館は１４日午後１時半から、今年度の「初心者のための読み...
北海道奎星（けいせい）会（木村蒼人会長）主催の第６５回書道展（函館新...
道もち米団地農協連絡協議会、道南地区農協組合長会は１０日、八雲町産の...
国立音楽大北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日午後１時半から、函館市...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...