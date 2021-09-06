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渡島総合振興局は、２７日午後１時半から七飯町文化センターで開く今年度...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、１１日午後１時から函...
旅する作業療法士として道内の隠れた魅力発信などに取り組む、松田将弥さ...
函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...
道女性協会（札幌）は、２８日～１１月３０日にかでる２・７（札幌市中央...
ジャーナリストの大高未貴さんによるセミナー「外資に買われる北海道 ...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は２３日、今年７月に世界文化遺...
函館ボッチャ協会（下重建治会長）は１９日午前１０時から、浜分体育セン...
【木古内】咸臨丸終焉１５０周年記念式典実行委（舛野信夫委員長）は、北...
函館市教委は６日、函館中部小で児童１人、教職員１人の感染が明らかにな...
◇北斗市 （７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８...
◇北斗市 （７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （８日...
【森】町は電話交換手として働く、会計年度任用職員（パートタイム）１人...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
渡島教育局は６日、函館工業高校全日制課程で生徒への新型コロナウイルス...
函館市入舟町の金属リサイクル業「有限会社金子商事」のグループ会社とし...
一度食べたらクセになるガゴメコンブの粘りと 魚介の旨味が共演 国道２...
【上ノ国】上ノ国小と上ノ国中、上ノ国高校の児童生徒が合同で実施する「...