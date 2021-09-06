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渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、１１日午後１時から函...
旅する作業療法士として道内の隠れた魅力発信などに取り組む、松田将弥さ...
函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...
道女性協会（札幌）は、２８日～１１月３０日にかでる２・７（札幌市中央...
ジャーナリストの大高未貴さんによるセミナー「外資に買われる北海道 ...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は２３日、今年７月に世界文化遺...
函館ボッチャ協会（下重建治会長）は１９日午前１０時から、浜分体育セン...
【木古内】咸臨丸終焉１５０周年記念式典実行委（舛野信夫委員長）は、北...
【江差】江差町産業まつり実行委（委員長・赤石智恵美江差商工会長）は、...
【七飯】「ワンコイン・コンサート」（道大沼国際交流協会主催）が５日、...
函館市は今年度、函館尾札部、臼尻両中学校を統合し２０２３年４月に開校...
【北斗】ＪＡ新はこだてきゅうり選別施設（市中野通）で、キュウリの出荷...
「はこだて防災マルシェ２０２１」の開催を企画する函館市女性会議（佐々...
道が発表した２０２０年度の海獣（トド、オットセイ、アザラシ）の漁業被...
函館市ＰＴＡ連合会（干山毅会長）の研究大会が４日、オンラインで開かれ...
７月３１日～８月１日に札幌市で行われた北海道小学生学年別柔道大会（北...
【北斗】第１５回３＋８＝１１サンパイイレブンジュニアサッカー大会（北...
テニスの村岡杯ミックスダブルス大会（函館テニス協会主催）が８月２２日...
函館出身の怪奇幻想ライター、朝宮運河さんが厳選したホラー小説を収録し...