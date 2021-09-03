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旅する作業療法士として道内の隠れた魅力発信などに取り組む、松田将弥さ...
函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...
道女性協会（札幌）は、２８日～１１月３０日にかでる２・７（札幌市中央...
ジャーナリストの大高未貴さんによるセミナー「外資に買われる北海道 ...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は２３日、今年７月に世界文化遺...
函館ボッチャ協会（下重建治会長）は１９日午前１０時から、浜分体育セン...
【木古内】咸臨丸終焉１５０周年記念式典実行委（舛野信夫委員長）は、北...
【江差】江差町産業まつり実行委（委員長・赤石智恵美江差商工会長）は、...
【森】森観光協会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月中旬に予...
１２日にオーシャンスタジアムで開幕する第７４回秋季北海道高校野球大会...
【北斗】サッカーの第１５回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯ＪＦＡ...
函館地区武道連絡協議会（室田晴康会長）の創立２０周年記念式典がこのほ...
【北斗】フルコンタクト空手の北斗市福祉チャリティー第１３回道南実戦空...
函館市は、市内公共施設における飲料や食料品などの自動販売機の設置者を...
函館市は、７月に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
道は、今月２３～２５日に札幌市内で日本酒の味や風味を競う「北海道の酒...
昨年度は前年度より１ポイント下がって３７％。本欄でも何度か触れた、わ...
函館駅前地区の店舗でつくる函館都心商店街振興組合（渡辺良三理事長）と...
卓球の道南選手権大会（函館卓球協会主催）がこのほど、函館アリーナで開...