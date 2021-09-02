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箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...
道女性協会（札幌）は、２８日～１１月３０日にかでる２・７（札幌市中央...
ジャーナリストの大高未貴さんによるセミナー「外資に買われる北海道 ...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は２３日、今年７月に世界文化遺...
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東京パラリンピック第１０日は２日、競泳の女子５０メートル背泳ぎ（運動...
東京パラリンピック第１０日は２日、競泳の男子５０メートル自由形（運動...
旅する作業療法士として道内の隠れた魅力発信などに取り組む、松田将弥さ...
函館市福祉有償運送運営協議会が８月２６日、函館市役所で開かれた。委員...
函館市教委は２日、函館中部小学校の児童・教職員の計２人が新型コロナウ...
【北斗】市内の造園業者５社で構成する「北斗市園友会」（下山晴夫会長）...
◇七飯町 （３日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市 （３日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...