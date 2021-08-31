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咸臨丸終焉１５０周年記念式典中止

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　【江差】江差町産業まつり実行委（委員長・赤石智恵美江差商工会長）は、...

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１日に終活無料相談会

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　行政書士澤田淳一事務所は９月１日午前１０時から、函館市総合福祉センタ...

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　脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２８日午前１０時から函館市総合福...

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