この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【松前】松前城下マグロまつり実行委員会（熊谷喜久夫会長）は３日に開い...
渡島総合振興局は２６日午後１時から、企業の人事担当者向けセミナー「ニ...
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
【森】町は、来年４月１日に採用予定の上下水道技術職員１人を募集してい...
函館中部高校吹奏楽局と同局卒業生でつくる白楊吹奏楽団の第５７回定期演...
函館西高校吹奏楽局の第３回定期演奏会が、８日午後５時から函館市民会館...
アクセサリーショップ「ｍｕｋｕ ｈａｎｄｍａｄｅ ＨＡＫＯＤＡＴＥ」...
函館市は、経済的理由で修学困難な学生を対象にした今年度の奨学生（無利...
【森、八雲】函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さ...
新日本婦人の会函館支部（才門みほ子支部長）は９日午後１時から、「平和...
函館地方気象台によると、台風９号から変わった低気圧が北海道に近づく影...
【鹿部】町は来年４月１日に採用予定の保健師１人を募集している。 対...
◇北斗市 （１０日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） （１１...
◇北斗市 （１２日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１...
【厚沢部】農に生きる推進協議会（外崎明会長）は３日、鶉ダムでダム見学...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは９日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道は９日、台風９号から変わった温帯低気圧の影響で大雨が見込ま...
市立函館保健所は９日、市内居住の６人が新型コロナウイルスに感染したと...