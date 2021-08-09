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松前城下マグロまつり２年連続中止

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　【松前】松前城下マグロまつり実行委員会（熊谷喜久夫会長）は３日に開い...

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食育推進活動表彰　候補を募集

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　道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...

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森町が上下水道技術職員１人募集

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函館市内で６人感染

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