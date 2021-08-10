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渡島総合振興局は２６日午後１時から、企業の人事担当者向けセミナー「ニ...
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
【森】町は、来年４月１日に採用予定の上下水道技術職員１人を募集してい...
函館中部高校吹奏楽局と同局卒業生でつくる白楊吹奏楽団の第５７回定期演...
函館西高校吹奏楽局の第３回定期演奏会が、８日午後５時から函館市民会館...
アクセサリーショップ「ｍｕｋｕ ｈａｎｄｍａｄｅ ＨＡＫＯＤＡＴＥ」...
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発達した低気圧が東北地方から日本の東に進んだ影響で、渡島地方は９日夜...
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渡島総合振興局は、道路冠水・滞水の恐れがあるため１０日午前７時半から...
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菓子・総菜製造販売のカドウフーズ（函館市追分町、嘉堂聖也社長）は新型...
日本学生協会（ＪＮＳＡ）基金が主催する「第５６回ＪＮＳＡ英語キャンペ...
函館市地域包括支援センターゆのかわは５日、函館市民会館で東央部第１圏...
弁天町会（宮越則雄会長）と弁天在宅福祉委員会（川﨑眞一代表）は７日、...