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渡島総合振興局は２６日午後１時から、企業の人事担当者向けセミナー「ニ...
道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
【森】町は、来年４月１日に採用予定の上下水道技術職員１人を募集してい...
函館中部高校吹奏楽局と同局卒業生でつくる白楊吹奏楽団の第５７回定期演...
函館西高校吹奏楽局の第３回定期演奏会が、８日午後５時から函館市民会館...
アクセサリーショップ「ｍｕｋｕ ｈａｎｄｍａｄｅ ＨＡＫＯＤＡＴＥ」...
函館市は、経済的理由で修学困難な学生を対象にした今年度の奨学生（無利...
【森、八雲】函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さ...
新日本婦人の会函館支部（才門みほ子支部長）は９日午後１時から、「平和...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは８月１２...
【七飯】ぐるり道南観光推進協議会（小林克彦会長）は８日、大沼地区の住...
金メダル（２７個） 競泳女子２００メートル個人メドレー 大橋 悠依 ...
第３２回夏季オリンピック東京大会は８日夜、東京・国立競技場で午後８時...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）の函館競馬が８日、函館競馬場で最終日を迎え１...
８月８日は「山の日」。函館西署は同日、函館山登山口駐車場で、登山者に...
新体操は８日、団体総合の決勝が行われ、日本は２種目合計７２・５００点...
８日の渡島・桧山地方は引き続き気温が高くなり、気象庁の速報値によると...
道警は８日までに、函館中央署地域課の２０代男性警察官３人（巡査１人、...
プロ野球真夏のセ・パ交流試合「２０２１プロ野球エキシビジョンマッチ」...