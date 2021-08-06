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函館市は、経済的理由で修学困難な学生を対象にした今年度の奨学生（無利...
【森、八雲】函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さ...
新日本婦人の会函館支部（才門みほ子支部長）は９日午後１時から、「平和...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは８月１２...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは７日...
函館マラソン大会実行委は、１０月１０日に千代台公園陸上競技場で開く「...
【北斗】北斗市と原水爆禁止北斗協議会は６、７の両日、「ヒロシマ・ナガ...
道農政事務所は、今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動画コンテストの作...
行政書士澤田淳一事務所は４日午前１０時から、函館市総合福祉センター（...
ジャーナリストの青木理さんを招いた講演会が７日午後２時から、函館市芸...
東京五輪第１５日の６日、卓球男子団体の３位決定戦で、日本は韓国を下し...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令し...
アクセサリーショップ「ｍｕｋｕ ｈａｎｄｍａｄｅ ＨＡＫＯＤＡＴＥ」...
空手は６日、男子形が行われ、喜友名諒（劉衛流龍鳳会）が決勝に進み、銀...
陸上は６日、男子５０キロ競歩が行われ、日本勢は川野将虎（旭化成）が３...
自然豊かな大沼散策中に立ち寄って 地元の恵みたっぷりのメニューを堪能...
【北斗】石別地区観光推進事業実行委員会は、市三ツ石・当別地区（石別地...
江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
◇陸上〈午前５時３０分〉 ※男子５０キロ競歩＝川野、丸尾、勝木 〈午後...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数の累計が５日、１０００人（発表日...