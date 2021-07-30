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函館高専は８月３、４の両日、同校で女性デザイナーを講師に招き、函館、...
【北斗】市は市民を対象に、八郎沼公園（市向野）に生息する生き物（動植...
函館ユネスコ協会（土谷二朗会長）は８月２２日午前１０時半から函館大谷...
【七飯】函館七飯ゴンドラ（町東大沼）は８月８日午前１０時から、パラグ...
中高生を対象とした「歌楽（かがく）ライブ」が８月８日午後４時から、函...
読売新聞社は、小学生を対象にした第８回子ども作文コンクール「『ありが...
環境負荷を抑え、小規模で持続可能な林業の在り方について学ぶセミナー「...
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遺愛女子高校吹奏楽局（坂井りずむ局長）の第３１回定期演奏会（同局ＯＧ...
１８６８（明治元）年１０月２０日、旧幕府軍の榎本武揚率いる軍艦８隻が...
渡島総合振興局は、道どさんこプラザ函館湯川店（コープさっぽろ湯川店１...
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函館市中央図書館は１日午前１０時から、夏休みイベント「こわ～いお話会...
【森】森署はこのほど、尾白内小学校で防犯訓練を実施した。１０人の教職...
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