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函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは３日午後...
独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）北海道本部と札幌商工会議...
道中小企業家同友会函館支部の５０歳以下の青年経営者らでつくる青経未来...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、２０２２年度採用の正職員を７月５日...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は７月３、１０日と９月１１日に...
キャリアバンク（札幌）は、８月から約１カ月間函館市地域交流まちづくり...
子どもから大人まで科学に親しむ「はこだて国際科学祭」（サイエンス・サ...
函館市元町の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」（北見伸子オーナー）は...
子どもの夢や目標の実現を後押しする「函館夢プロジェクト」（三上智則代...
函大谷初回７点 函大谷は、初回先頭の蔭浦大の四球、佐々木の犠打で１死...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第４日の２日...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５９社）は２日、恵山つつじ公園...
函館水産高校（亀山喜明校長）は３、４両日、今年１～３月の米ハワイ沖で...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
１９５１年に全国６番目の支部として発足したアマチュア絵画グループ「チ...
函館市は２日、都市建設部の２０代女性職員を減給１０分の１（１カ月）の...
日本政策金融公庫（東京）は、新型コロナウイルス禍をさまざまなアイデア...