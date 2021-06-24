函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 写真の日
    2021年版
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    お知らせ

    ２６日に高次脳機能障害相談会

    [ お知らせ ]

    　脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２６日午前１０時から函館市総合福...

    ２６日に高次脳機能障害相談会

    桧山広域行政組合が一般消防士募集

    [ お知らせ ]

    　【奥尻】桧山広域行政組合は２８日から、１０月１日採用の奥尻消防署で勤...

    桧山広域行政組合が一般消防士募集

    ２４日にくりの木「春のバザー」

    [ お知らせ ]

    　ＮＰＯ法人「地域支援グループくりの木」は、２４日午前９時半からコープ...

    ２４日にくりの木「春のバザー」
    お知らせ 記事一覧へ

    最新記事

    きこない咸臨丸まつり２年連続で中止

    [ イベント・セミナー ]

    　【木古内】きこない咸臨丸まつり２０２１実行委（北島孝雄会長）は、８月...

    きこない咸臨丸まつり２年連続で中止

    元気いっぱい／高校生が仕事体験

    [ 教育 ]

    　インターンシップを通じて仕事の魅力や働くことの楽しさなどを体験する南...

    元気いっぱい／高校生が仕事体験
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    きこない咸臨丸まつり２年連続で中止

    きこない咸臨丸まつり２年連続で中止

    元気いっぱい／高校生が仕事体験

    元気いっぱい／高校生が仕事体験

    函館税務署が奥尻高校とオンライン租税教室

    函館税務署が奥尻高校とオンライン租税教室

    新聞部コンクール開催　コロナ禍での学校生活伝える

    新聞部コンクール開催　コロナ禍での学校生活伝える

    特殊詐欺に気を付けて　渡島信金と南茅部駐在所が啓発

    特殊詐欺に気を付けて　渡島信金と南茅部駐在所が啓発

    【速報】道内で２６人感染　渡島、桧山はゼロ

    【速報】道内で２６人感染　渡島、桧山はゼロ

    函館で１人新規感染

    函館で１人新規感染

    クマ目撃情報（鹿部）

    クマ目撃情報（鹿部）

    上ノ国町の高齢者ワクチン集団接種終了　町全体は８月７日

    上ノ国町の高齢者ワクチン集団接種終了　町全体は８月７日

    企業探訪／横岡塗工所

    企業探訪／横岡塗工所

    最新動画

    老舗味めぐり／太田かまぼこ

    お宿菜々星・一膳飯屋幸まさ／アットホームな宿と食事処

    おやつべーぐるメルチッチ／もっちりふわふわのベーグル

    企業探訪／大中山ふでむら

    ラーニキッチン昭和店／昼のチーズナンセット割引き中

    動画一覧

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    6月24日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    6月24日のイベント情報

    2021年6月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク7月号