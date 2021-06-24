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市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は７月４日午前１０時...
函館市は、市民が楽しみながら日常の生活習慣を見直し、健康的な体づくり...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２６日午前１０時から函館市総合福...
【奥尻】桧山広域行政組合は２８日から、１０月１日採用の奥尻消防署で勤...
ＮＰＯ法人「地域支援グループくりの木」は、２４日午前９時半からコープ...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルス禍でアルバイト先が休業し経済的に...
ＩＴツールの活用を検討している法人が対象となる中小企業庁の補助金「中...
函館市西部地区のゲストハウス「ＳＭＡＬＬ ＴＯＷＮ ＨＯＳＴＥＬ」（...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１６日午後１時半から市総合福祉...
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【七飯】函館七飯ゴンドラは７月２１日午前１０時半から、「天空のヨガと...
◇七飯町（２６日）▽基本健診、特定健診、各種がん検診（集団検診）（保...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば シャボン玉で遊ぼう（であえー...
【木古内】きこない咸臨丸まつり２０２１実行委（北島孝雄会長）は、８月...
インターンシップを通じて仕事の魅力や働くことの楽しさなどを体験する南...
【函館、奥尻】函館税務署（永杉茂巳署長）は１７日、奥尻高校（佐野住夫...
今年度の高文連道南支部新聞部新聞コンクール（同部主催）がこのほど開か...
【森、函館】渡島信用金庫と函館中央署南茅部駐在所はこのほど、南茅部地...
【札幌】道や札幌市などは２４日、新たな新型コロナウイルス感染者数など...