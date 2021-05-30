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北海道国際交流センター（ＨＩＦ）が主催する、外国人留学生を対象とした...
コープさっぽろ社会福祉基金（札幌市）は今年度の「コープ地域福祉活動助...
函館植物研究会（宗像英明会長）は、２９日に学習会、３０日に観察会を開...
函館市亀田交流プラザ高齢者コーナーは６月１０日午前１０時から、同プラ...
【七飯】町は、７月１日から町保健センターで勤務する保健師２人を募集し...
北海道メンタル評議会は、６月２日午後１時半から函館市総合福祉センター...
【奥尻、せたな】桧山広域行政組合は２７日から、１０月１日採用の一般消...
北海道消費者協会は、７月２６日から道立消費生活センターくらしの教室（...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２９日午前１０時から函館市総合福...
【七飯】函館七飯ゴンドラは６月１３日午前１０時半から、「森林浴・ノル...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは３０日、新たな新型コロナ感染者数...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
ハンドボールは２３、２４の両日、函館アリーナで行った。男子は７チーム...
函館市は２９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワク...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２１日から、...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２８日、４月の渡島・桧山管内の雇...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は２８日、函館・近...