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脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２９日午前１０時から函館市総合福...
北海道囲碁普及会（平出陽子会長）は、６月から函館市内で開講する「親子...
ドコモショップ美原店（函館市美原３）は、函館市などの新型コロナウイル...
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市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...
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渡島教育局は２５日、函館工業高校で生徒への新型コロナウイルス感染が確...