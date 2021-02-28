この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２８日午前１１時...
北海道メンタル評議会は３月３日午後１時半から、函館市総合福祉センター...
北海道重症心身障害児（者）を守る会は２８日午後１時から、函館アリーナ...
五稜星の夢（ほしのゆめ）実行委は、五稜郭公園で実施中のイルミネーショ...
北海道漁業就業支援協議会（札幌）と道は２７日、就業希望者と漁協・漁業...
【七飯】函館七飯スノーパークは３月７日に開く「第１回函館七飯スノーパ...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２８日午後１時半から、第...
函館市のリコーダー奏者、宍戸良子さんが指導する愛好者が日ごろの練習成...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２７日午前１０時から函館市総合福...
２５日に予定していた「函館図書裡会歴史講座」は、会場の都合で３月４日...
函館地方気象台によると、低気圧が発達しながら北海道付近を通過する影響...
【厚沢部】町は、来年４月から認定こども園に勤務する保育教諭１人を募集...
【福島】福島町高校の在り方に関する協議会（会長・鳴海清春町長）は２４...
【北斗】第１回市議会定例会が２日に開会する。会期は１２日までの１１日...
【札幌、旭川】道と札幌市などは２８日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２８日、市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が確認...
函館の白鳥町に、「函館で２番目に安い店」と名乗る焼き鳥屋がある。一番...
３月末で閉校する函館稜北高校（田邊禎明校長）の３６期生１１４人の卒業...