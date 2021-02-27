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北海道重症心身障害児（者）を守る会は２８日午後１時から、函館アリーナ...
五稜星の夢（ほしのゆめ）実行委は、五稜郭公園で実施中のイルミネーショ...
北海道漁業就業支援協議会（札幌）と道は２７日、就業希望者と漁協・漁業...
【七飯】函館七飯スノーパークは３月７日に開く「第１回函館七飯スノーパ...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２８日午後１時半から、第...
函館市のリコーダー奏者、宍戸良子さんが指導する愛好者が日ごろの練習成...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２７日午前１０時から函館市総合福...
２５日に予定していた「函館図書裡会歴史講座」は、会場の都合で３月４日...
はこだて男女共同参画ミニフォーラム講演会（函館市、市女性センター主催...
■函館市石川町、主婦、桑村那央さん（３３） あの日は市内のスーパー...
海上保安庁函館航空基地（函館市赤坂町）の新人機動救難士、重金勇作さん...
【北斗、七飯】七飯町のワイン製造販売会社「はこだてわいん」（上藤城１...
函館大谷短大こども学科は２６日、同大で幼稚園教育実習を完了した学生た...
【江差】江差町が今月７日に町内での交通死亡事故ゼロ連続２０００日を達...
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【厚沢部】厚沢部町（渋田正己町長）は２６日、２０２１年度予算案を発表...
新型コロナウイルスの影響を受ける家庭や子どもを応援しようと、２月６、...
そう思いたくはないが、これも氷山の一角かもしれない。省庁幹部による利...