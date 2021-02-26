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北海道重症心身障害児（者）を守る会は２８日午後１時から、函館アリーナ...
五稜星の夢（ほしのゆめ）実行委は、五稜郭公園で実施中のイルミネーショ...
【七飯】函館七飯スノーパークは３月７日に開く「第１回函館七飯スノーパ...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２８日午後１時半から、第...
函館市のリコーダー奏者、宍戸良子さんが指導する愛好者が日ごろの練習成...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２７日午前１０時から函館市総合福...
２５日に予定していた「函館図書裡会歴史講座」は、会場の都合で３月４日...
はこだて男女共同参画ミニフォーラム講演会（函館市、市女性センター主催...
市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書館資料で函館の歴史...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）は２７、２８の両日...
函館市は２５日、総額２５億円強の新型コロナウイルス感染症対策を発表し...
函館西高校（佐藤裕之校長）は２５日、世界文化遺産登録を目指す北海道と...
函館市の工藤寿樹市長は２５日の定例記者会見で、新型コロナウイルスワク...
函館市議会の第１回定例会が２５日開会し、工藤寿樹市長が２０２１年度市...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２５日、２０２１年度予算案を発表...
東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会（橋本聖子会長、以下・組織...
今年１月、筆者の自宅から直線距離にして２００メートルもないところで住...
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北海道漁業就業支援協議会（札幌）と道は２７日、就業希望者と漁協・漁業...