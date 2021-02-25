この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【七飯】函館七飯スノーパークは３月７日に開く「第１回函館七飯スノーパ...
函館市のリコーダー奏者、宍戸良子さんが指導する愛好者が日ごろの練習成...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２７日午前１０時から函館市総合福...
２５日に予定していた「函館図書裡会歴史講座」は、会場の都合で３月４日...
はこだて男女共同参画ミニフォーラム講演会（函館市、市女性センター主催...
市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書館資料で函館の歴史...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）は２７、２８の両日...
函館市は、経済的理由で修学が困難な学生を対象にした新年度の奨学生（無...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店と函館新聞社は、３月２７日午前１０時から正...
【知内】町は、町民プール監視清掃員として従事する、会計年度任用職員２人...
【七飯】函館七飯スノーパークは３月７日に開く「第１回函館七飯スノーパ...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
２０１９年から札幌市を拠点に活動するバレーボール・Ｖリーグの「サフィ...
函館空港周辺では現在、函館新外環状道路の函館インターチェンジへ向かう...
〇…北海道日本ハムファイターズは２４日、３月３０日～４月４日に札幌ド...
札幌管区気象台は２４日、道内の向こう３カ月（３～５月）と夏（６～８月...
函館税関がまとめた２０２０年の道外国貿易概況によると、輸出額は再輸出...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２８日午後１時半から、第...
函館市のリコーダー奏者、宍戸良子さんが指導する愛好者が日ごろの練習成...
第一生命（４月１日）＝関係分 【転...