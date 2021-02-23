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はこだて男女共同参画ミニフォーラム講演会（函館市、市女性センター主催...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）は２７、２８の両日...
函館市は、経済的理由で修学が困難な学生を対象にした新年度の奨学生（無...
日本航空（ＪＡＬ）函館支店と函館新聞社は、３月２７日午前１０時から正...
【知内】町は、町民プール監視清掃員として従事する、会計年度任用職員２人...
２０日午後２時からシエスタハコダテ（本町２４）で開かれる野菜の産直市...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは２０...
函館市は２０、２１の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜）でマイナンバー...
函館演劇鑑賞会は２０日午後６時半から、劇団文化座公演「しゃぼん玉」を...
国土交通省は、２０２１年度国土交通行政インターネットモニターを募集し...
【七飯】函館七飯スノーパークで２１日、かまくら作り体験が開かれた。１...
■函館市人見町、市芸術ホール職員、古川大記さん（３９） ２０１１年...
はこだて音楽鑑賞協会は２０２１年度の公演スケジュールを公表した。４月...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
函館短大保育学科の２年生１１人が、保育現場でカウンセリングなど心理的...
函館市新川町の結婚相談所「ららぽーとブライダル」の米木司代表（７１）...
【福島】町観光協会は１２日に開いた三役会議で、５月９日に開催予定だっ...