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古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２月２８日午後１時半から...
函館市福祉人材バンクは、２月２５日午後１時半から市亀田交流プラザ（美...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、定員に空...
函館蔦屋書店（石川町）は２月７日午後２時から、同店２階ステージで、脳...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、３０日午前１０時から函館市総合福...
北海道開発局は、２０２１年度の「公共施設見学ツアー」を企画・催行する...
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道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）の支援を考える「...
函館司法書士会（國谷大輔会長）は２月１日から、会員の各事務所で「相続...
中学バレーボールの男女函館選抜が２４日、木古内中で始動した。新型コロ...
新型コロナウイルスの影響を受ける地元の店舗や子どもたちを支援しようと...
函館スイーツ推進協議会（若山直会長、加盟約８０団体）は新型コロナウイ...
道南のパチンコ・パチスロ店でつくる函館方面遊技業協同組合（山本篤理事...
低気圧接近による荒天で、３０日の道南は鉄道、空の便、フェリーに遅れや...
発達した低気圧が北海道付近を通過し、冬型の気圧配置となった影響で、３...
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函館白百合学園中学校の２年生１７人による英語劇の発表会が３０日、同校...
道高文連道南支部美術専門部は３０日から、「選抜小品展」を函館市地域交...