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道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、定員に空...
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北海道開発局は、２０２１年度の「公共施設見学ツアー」を企画・催行する...
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函館の講釈師、荒到夢形さんが毎月第４日曜日に開く「第８８回黄昏（たそ...
発達した低気圧が北海道に接近した影響で、２９日の渡島・桧山管内は強風...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２９日、昨年１２月の渡島・桧山管...
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２０１９年２月に亡くなった、函館の書家、千葉軒岳（本名・喜彦）さん（...
函館中部高校軽音楽部の５人組バンド「名無し之太郎」は８月１９、２０両...
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